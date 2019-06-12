دعوات أميركية لوقف مبيعات الأسلحة للنظام القطري

شادي صلاح الدين (لندن)

دعا منتدى بحثي أميركي الناخبين الأميركيين إلى ضرورة تنبيه أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من الحزبين الرئيسيين بخطورة مبيعات الأسلحة إلى النظام القطري، مشدداً على أهمية وقف المبيعات للدوحة، لما تمثله من خطر على المصالح الأميركية وتهديد للاستقرار في الشرق الأوسط. وينظر أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في مشروع قرار قدمه السناتور راند بول عن ولاية كنتاكي الشهر الماضي لوقف بيع معدات عسكرية جديدة إلى قطر، حيث من المقرر أن تصوت لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأميركي، اليوم الخميس، على قرار يمنع بيع طائرات هجومية وأسلحة أخرى بقيمة 3 مليارات دولار لقطر.

وأوضح «منتدى الشرق الأوسط» الذي يتخذ من فيلادلفيا مقراً له أن النظام القطري يتسبب في إثارة الاضطرابات في المنطقة ويمول الإرهابيين، فضلاً عن علاقاته المشبوهة بالنظام الإيراني. وأشار المركز البحثي، الذي يرأسه دانييل بايبس إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي أبلغت الكونجرس الشهر الماضي بنيتها بيع 24 طائرة هليكوبتر من طراز «أباتشي» الهجومية والمعدات ذات الصلة إلى قطر مقابل 3 مليارات دولار، مؤكداً أن إتاحة هذه الأسلحة إلى قطر يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر، مشيراً إلى المخاوف من أن يقوم النظام القطري بتسليم هذه الأسلحة لإيران أو للجماعات الإرهابية والمتطرفة. وأضاف أن العديد من الدول العربية المعتدلة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها لتنظيمات إرهابية، مثل «القاعدة» و«حماس» و«داعش»، بجانب علاقاتها الوثيقة مع نظام الملالي في إيران، كما أن إعلام النظام القطري، مثل «الجزيرة»، يؤجج الاضطرابات الإقليمية، وينشر الأكاذيب. وأضاف أن من شأن صدور مشروع قرار من مجلس الشيوخ المشترك أن يوحد تحالفاً مؤيداً للحلول السلمية في الكونجرس، غالباً ما يكون بقيادة السناتور بول الذي يرغب في الحد من مبيعات الأسلحة بشكل عام، وعناصر مؤيدة للتعامل بشدة مع إيران وحلفائها، وبالتالي فإن مشروع القرار ذلك يحقق كلتا الغايتين، كما أن من شأن مثل هذا المشروع أن يرسل رسالة قوية، تتمثل في أنه طالما استمر النظام القطري في دعم الإرهابيين والجماعات التي تعمل بشكل مباشر ضد الولايات المتحدة وحلفائها، فلا يمكنه الاعتماد على الدعم الأميركي المستمر. وأكد المركز البحثي أن السلوك الخبيث في قطر لا يزال يهدد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن من المهم أن يناقش مجلس الشيوخ هذه القضية، والكشف علناً عن المشاكل المحتملة التي قد تنتج إذا استمرت هذه الصفقة مع قطر. وحذر المركز الأميركي من أن العلاقة المتنامية بين قطر وإيران مثيرة للقلق بشكل كبير، وإمكانية بيع الأسلحة الأميركية وأنظمة الأسلحة إلى قطر تجعل من الولايات المتحدة دولة أقل أمناً، حيث إن احتمال أن تنتهي مثل تلك الأنظمة المسلحة بأيدي الإيرانيين أو استخدامها ضد الحلفاء الأميركيين في المنطقة هو أمر حقيقي، ويعد حل رفض بيعها للدوحة خطوة أولى حيوية في القضاء على هذا التهديد.