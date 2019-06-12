منظمات دولية: حملات تعذيب واسعة للمعتقلين بتركيا

دينا محمود (لندن)

طالبت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب بفتح تحقيقاتٍ عاجلةٍ بشأن اتهاماتٍ موجهةٍ للنظام التركي بممارسة التعذيب على نطاقٍ واسعٍ ضد معارضيه السياسيين السلميين، وبحق المنتمين كذلك للأقلية الكردية التي تتركز في جنوب شرقي البلاد.

وأعربت المنظمة - وهي عبارةٌ عن تحالفٍ دوليٍ يضم الكثير من المنظمات غير الحكومية - عن قلقها البالغ لشيوع هذه الممارسات الموثقة على نحوٍ لا يقبل الإنكار، في أنحاء مختلفة من تركيا، مُشيرةً إلى أن أحدث ضحاياها يتمثلون في نحو أربعين شخصاً جرى اعتقالهم خلال الأسبوع الثالث من الشهر الماضي.

وفي رسالةٍ مفتوحةٍ وُجِهَت للسلطات التركية، قالت المنظمة الحقوقية الدولية، إن هناك الكثير من الأدلة التي تثبت تورط قوات الأمن في ضروبٍ من التعذيب وإساءة المعاملة، في إطار موجة القمع التي تصاعدت وتيرتها في السجون ومراكز الاحتجاز، منذ الانقلاب الفاشل الذي وقع قبل ثلاث سنوات؛ بهدف إطاحة نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكَّرَت الرسالة النظام التركي بأن «التعذيب وغيره من أشكال المعاملة المهينة أو العقوبات القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة محظورٌ تماماً، سواءٌ بموجب القانون الدولي أو حتى القوانين التركية، مهما كانت الظروف».

وطالبت المنظمة - التي تأسست عام 1986 في مدينة جنيف السويسرية - نظام أردوغان بـ «اتخاذ كل التدابير اللازمة - وعلى الفور - لضمان سلامة كل المحتجزين، وبأن يتم توفير الرعاية الطبية المستقلة لهم على نحوٍ عاجل»، مُشددةً على ضرورة «إجراء تحقيقاتٍ عاجلةٍ ومستقلةٍ وشاملةٍ في كل الاتهامات الموثوق بها المتعلقة بجرائم التعذيب» التي ترتكبها قوات الأمن التركية.

وأكدت الرسالة أنه من الضروري أن يتخذ النظام التركي كذلك جميع الإجراءات الكفيلة بمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم والانتهاكات الشائنة لحقوق الإنسان، وذلك في اتهامٍ ضمنيٍ للأجهزة الأمنية في البلاد، بغض الطرف عن تردي الأوضاع الحقوقية، في ظل وجود أكثر من 77 ألف شخص في السجون في الوقت الحاضر.

وأبرزت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في رسالتها ما شهدته محافظة أورفة التركية، في الفترة ما بين يومي 18 و21 من الشهر الماضي، من اعتقال قوات الشرطة لأكثر من 50 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال، بعد اشتباكات اندلعت بين عناصر الأمن والمسلحين الأكراد.

وأشارت إلى أنها أطلعت على صورٍ تؤكد أن المعتقلين أُجْبروا على الاستلقاء على الأرض أثناء عملية القبض عليهم، وتم تقييد أيديهم إلى ظهورهم، وأرغِموا على البقاء في هذا الوضع لساعاتٍ طويلة، وهو ما أكدته إفادات شهود عيان كذلك. كما اعتدى رجال الشرطة على المحتجزين بالركلات واللكمات وأعقاب البنادق، وواصلوا هذه الاعتداءات بعد نقل هؤلاء الأشخاص إلى فرع مكافحة الإرهاب بمديرية الأمن في أورفة، حيث جرت عمليات الاستجواب العنيفة لهم.

ونقلت المنظمة عن بعض المعتقلين قولهم إنهم تعرضوا في المديرية للتهديد والتعذيب بأسلوب الصعق الكهربائي. وحُرِم المحتجزون أيضاً من الحصول على دعمٍ قانونيٍ خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى لهم بعد القبض عليهم. وعندما سُمِحَ لهم بذلك في نهاية المطاف، أصرت السلطات التركية على مراقبة اتصالاتهم بالمحامين من خلال دائرةٍ تليفزيونيةٍ مغلقة.

وأشارت إلى أن المحامين أكدوا رؤيتهم لآثار جروحٍ ورضوض على أجساد موكليهم، خاصة في مناطق مثل الوجه والساقيْن. وقالوا إن المعتقلين لم يقدموا شكاوى رسميةً في هذا الصدد خشية تعرضهم لتعذيبٍ أشد وطأة.

وشددت المنظمة - حسبما نقل عنها موقع «تُركي بيرج» الإلكتروني - على أن الاتهامات الموجهة إلى قوات الأمن التركية في هذه الواقعة، تُضاف إلى التقارير التي تؤكد تورط تلك القوات في تعذيب عشرات الدبلوماسيين الذين اعتقلوا مؤخراً بعد فصلهم من السلك الدبلوماسي، بزعم ارتباطهم برجل الدين المنفي في أميركا فتح الله جولن.

وأشارت في رسالتها إلى أن عدداً من هؤلاء الدبلوماسيين السابقين قالوا إنهم تعرضوا لاعتداءاتٍ بدنيةٍ خلال استجوابهم، وأُجْبِروا على توقيع اعترافاتٍ مختلقة، بعدما هُدِدوا بالاعتداء الجنسي في غرفةٍ مُظلمةٍ اقتيدوا إليها على يد رجال مقنعين.