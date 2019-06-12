جيش الاحتلال يفرض طوقاً بحرياً على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء، فرض طوق بحري على قطاع غزة، وإغلاقها أمام الصيادين، ما يحول دون خروجهم إلى البحر، وذلك بداعي إطلاق مزيد من البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه إسرائيل.

وقالت الهيئة الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع، والمكلّفة العمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية في بيان، إن "مع استمرار إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، اتخذ قرار بإغلاق المنطقة البحرية في غزة حتى إشعار آخر".

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وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قلّصت أوائل الشهر الجاري، مسافة الصيد البحري قبالة غزة من 15 ميلاً بحرياً إلى 10 أميال، وفقاً ما قالت لوكالة "فرانس برس"، مسؤولة إسرائيلية، وذلك بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني.