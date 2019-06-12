"الجامعة العربية" تدين نقل سفارة مولدوفا إلى القدس

أدانت جامعة الدول العربية قرار حكومة جمهورية مولدوفا بنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، واعتبرته اعتداء صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم، إن هذا القرار هو انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، وقرار الجمعية العام للأمم المتحدة في دورته الاستثنائية العاشرة رقم A/RES/ES-10/19 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017.

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وطالب جمهورية مولدوفا بالتراجع عن هذا القرار، الذي سيكون له انعكاساته السلبية على النظام القانوني الدولي والعلاقات العربية مع جمهورية مولدوفا، وحذّر من آثار هذا القرار وتداعياته على هذه العلاقات، خاصة وأن قضية القدس العربية ستبقى معياراً حاكماً في علاقات الدول العربية بالدول الأخرى.