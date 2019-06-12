استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الهجوم الإرهابي الدنيء، الذي استهدف به الحوثيون مطار "أبها" الدولي بجنوب المملكة العربية السعودية، وأسفر عن عشرات المصابين.
وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان صادر عنها: "تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باستنكار شديد وإدانة مطلقة، الهجوم الإرهابي الدنيء الذي استهدف به الحوثيون مطار أبها الدولي بجنوب المملكة العربية السعودية، وأسفر عن عشرات المصابين".
وأضافت أن "الأمانة العامة إذ تدين بكل حزم هذا العمل الإجرامي المشين، الذي يكشف نوايا المليشيات الحوثية الخبيثة في سعيها لترويع الآمنين، والذي يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية بل يرقى إلى جريمة حرب، لتؤكد تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرة كل التقدير سعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين".
اقرأ أيضاً... الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي
كانت هذه تفاصيل خبر "مجلس وزراء الداخلية العرب" يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.