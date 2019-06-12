"مجلس وزراء الداخلية العرب" يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الهجوم الإرهابي الدنيء، الذي استهدف به الحوثيون مطار "أبها" الدولي بجنوب المملكة العربية السعودية، وأسفر عن عشرات المصابين.

وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان صادر عنها: "تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باستنكار شديد وإدانة مطلقة، الهجوم الإرهابي الدنيء الذي استهدف به الحوثيون مطار أبها الدولي بجنوب المملكة العربية السعودية، وأسفر عن عشرات المصابين".

وأضافت أن "الأمانة العامة إذ تدين بكل حزم هذا العمل الإجرامي المشين، الذي يكشف نوايا المليشيات الحوثية الخبيثة في سعيها لترويع الآمنين، والذي يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية بل يرقى إلى جريمة حرب، لتؤكد تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرة كل التقدير سعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين".

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