السودان يستدعي السفير البريطاني

استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، السفير البريطاني في الخرطوم السيد عرفان صديق بواسطة الوكيل المساعد للشؤون السياسية بالإنابة السفير عمر دهب فضل، وذلك للإعراب عن انشغالات وتحفظات السودان تجاه تصريحات السيد عرفان ومواقفه غير المتوازنة، تجاه التطورات والأحداث الحالية في البلاد والتي ظلت على هذا النحو منذ أبريل الماضي.

وقال السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان، نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إن "السيد الوكيل المساعد نوّه خلال اللقاء إلى التغريدات المتكررة للسيد عرفان على تويتر ومحتواها، والتي تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية الراسخة ومبادئ سيادة الدول المتساوية، والتي تنبني عليها العلاقات الدولية والمنظمة الأممية الجامعة للدول".

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وأشار السيد الوكيل المساعد خلال الاستدعاء، إلى "الوقائع المبتورة التي أوردها السفير البريطاني عن ملابسات فض الاعتصام من أمام قيادة القوات المسلحة، والتي تبنتها وزارة الخارجية البريطانية، حيث غضت الطرف على سبيل المثال عن حقيقة إعلان المجلس العسكري الانتقالي استعداده للتفاوض دون أية شروط مسبقة، وهو ما يتوقع المجلس من شركائه في هذه العملية الوطنية الكبيرة أن تحذو حذوه".

ونوه إلى "ضرورة العمل سوياً لمراعاة المصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر مجابهة الاتجار بالبشر، الهجرة غير الشرعية، التطرف العنيف والإرهاب الدوليين".