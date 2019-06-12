ترامب متفائل بالتوصل لاتفاق تجاري مع الصين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن لديه شعوراً بأن الولايات المتحدة والصين يمكنهما إبرام اتفاق للتجارة، لكنه هدّد مجدداً بزيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

ومتحدثاً إلى الصحفيين في البيت الأبيض، جدّد ترامب أيضاً نيته الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل. وقال ترامب: "لدي شعور بأننا سنبرم اتفاقاً مع الصين".

بيد أن ترامب هدد، أمس الثلاثاء، بزيادة جديدة للرسوم المفروضة على السلع الصينية إذا لم يجتمع معه نظيره الصيني شي جين بينج خلال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها اليابان في وقت لاحق من الشهر الحالي.

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ويركز ترامب ومسؤولو إدارته على اجتماع محتمل بين الزعيمين على هامش القمة المقبلة لمجموعة العشرين في اليابان، لكن بكين لم تؤكد أي محادثات مزمعة. وانهارت محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم في مايو الماضي.