"الانتقالي السوداني" يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

أدان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي على مطار أبها الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إن "الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة الحوثيين على مطار أبها الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية، عمل إجرامي يمثل خرقاً لكافة القوانين والأعراف الدولية".
وأكد المجلس العسكري وقوفه وتضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.
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