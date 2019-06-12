"مجلس التعاون" يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها السعودي

أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، وأدى إلى إصابة العديد من المدنيين ووصفه بأنه جريمة إرهابية تتعارض مع القانون الدولي والإنساني.

واستنكر الأمين العام استهداف المنشآت المدنية والمناطق الآهلة بالسكان في المملكة، باعتباره جريمة حرب، وتهديداً مباشراً لسلامة المدنيين الآمنين من مواطني المملكة والمقيمين فيها، وبرهاناً واضحاً على تجاوز ميليشيات الحوثي الإرهابية لكل القيم الإسلامية والقوانين الدولية.

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ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي إلى التنديد بمثل هذه الجرائم العدوانية ضد المناطق المدنية في المملكة، مطالباً مجلس الأمن الدولي بوضع حد لاستمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية في تهديد واضح للأمن والسلم الاقليمي.