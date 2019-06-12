كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة لوبن إلى القضاء لنشرها صور ضحايا إعدام تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونشرت لوبن على تويتر في 16 ديسمبر 2015 مجموعة صور دعائية لتنظيم داعش تظهر عمليات إعدام وحشية، رداً على الصحافي جان جاك بوردان، الذي اتهمته بمقارنة حزبها بالتنظيم المتطرف، وأرفقتها بالتعليق "هذا هو داعش".
جدل واسع
وأثارت الصور الشديدة العنف جدلاً في فرنسا والخارج، وخصوصاً أنها نشرت بعد شهر من اعتداءات نوفمبر في فرنسا، والتي أوقعت 130 قتيلاً.
غضب لوبن
وبعدما رفعت عنها الحصانة النيابية كنائبة أوروبية أولاً ثم كنائبة فرنسية، وجهت التهمة رسمياً إلى لوبن في الأول من مارس 2018 بعد شهرين من توجيه التهمة إلى كولار.
وفي سبتمبر، ردت لوبن بغضب على قرار قاض أمر في سياق القضية ذاتها بإخضاعها لفحص نفسي عملاً بمجريات القانون، منددة بأسلوب يستخدم في الأنظمة التوتاليتارية، ورفضت تنفيذه.
ونشرت الوثيقة التي تطالبها بالخضوع للفحص كاملة على تويتر، ما أدى إلى فتح تحقيق جديد بحقها إذ يمنع القانون نشر مذكرة قضائية قبل عقد جلسة عامة.
وفي 5 يونيو، نددت مجدداً على تويتر باستدعائها لتوجيه التهمة إليها في سياق التحقيق الثاني، معتبرة أنها تتعرض لـ"الاضطهاد".