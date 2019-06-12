كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثي يستهدف مطار أبها والتحالف يتوعد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم الأربعاء، أن 26 مدنيا أصيبوا من جراء سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي تأكيده أن "مقذوفا معاديا حوثيا سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

وأوضح المالكي أن من بين المصابين ثلاث نساء وطفلين، مضيفا أن الصاروخ تسبب في أضرار مادية بصالة المطار، مشيرا إلى أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم.

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ووصف إعلان الحوثيين المسؤولية عن قصف المطار بأنه "يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب".

وشدد أيضا بحسب مداد نيوز، على أن الهجوم "يثبت حصول هذه المليشيات الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود"، مؤكدة أن قيادة التحالف "ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه المليشيات الإرهابية".