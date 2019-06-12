كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إسرائيل تفرض حصارا بحريا على قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي فرض حصار بحري على قطاع غزة حتى إشعار آخر، ردا على استمرار إشعال الحرائق بواسطة "البالونات الحارقة" الآتية من القطاع إلى المستوطنات المجاورة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، اليوم الأربعاء "في أعقاب مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تقرر مساء اليوم فرض طوق بحري على قطاع غزة، حتى إشعار آخر".