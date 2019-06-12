كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الجزائري المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء جدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلم الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، أوراق اعتماد 10 سفراء جدد.

واستقبل بن صالح كلا من نايك الكتريني كوتكاكو سفيرة اليونان، ونانا كويسي أرهين سفير غانا، وفؤاد صادق محمد البحارنة سفير البحرين، وحبيب تامازا بابا جارا سفير غامبيا، وغابريال روزانزويغ بيكاردو سفير المكسيك، ولي اون يونغ سفير كوريا الجنوبية، وكارفايو مويرا سفير موزمبيق، وأمين عبد القادر بركات سفير إثيوبيا، وكنوت لانجلند سفير النرويج، ولوكاس روزنكرانز سفير سويسرا، حيث تسلم منهم أوراق اعتمادهم.

وأكد الرئيس الجزائري للسفراء الجدد حرص بلاده على دفع العلاقات الثنائية مع بلدانهم وطالبهم بالعمل على دفعها قدما نحو المزيد من التعاون.