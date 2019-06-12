النجم المصري شريف منير في وجدة.. شارك فرقة “الركادة” الرقص – صور

حل الفنان المصري، منير شريف، قبل يوم، في المغرب، وذلك لحضور تكريمه، خلال افتتاح الدورة الثامنة للمهرجان المغاربي للفيلم في وجدة.

ويبدو أن منير سعيد بزيارته للعاصمة الشرقية، إذ شارك منشورات عديدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، تنقل لجمهور الأجواء الاستثنائية التي عاشها على هامش المهرجان، وفخره بوجود صورته في لوحة إشهارية بشوارع المدينة.

وظهر منير شريف في الصور، التي نشرها، مع مجموعة “الركادة”، أثناء مشاركته لأعضائها الرقص، إضافة إلى صورته في لوحة ترويجية للمهرجان، وعلق عليها: “فى أحد شوارع مدينة وچدة.. في المغرب.. لي عظيم الشرف.”

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منشورات النجم المصري اختتمها بصورة لذرع التكريم، وقال حول ذلك: “جائزة مهرجان وجدة السينمائي.. شكرا للمملكة المغربية”.

وتكرم الدورة الثامنة للمهرجان المغاربي للفيلم في وجدة، المنعقدة في الفترة، ما بين 11 و15 يونيو الجاري، إلى جانب شريف منير، المخرج المغربي، كمال كمال، والمخرجين سعيد الشرايبي، ومحمد بنقدور.