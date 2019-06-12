جماهير “الأسود” غاضبة من فيصل فجر بسبب “تصرفه” حمد الله

عبرت العديد من الجماهير المغربية عن غضبها من اللاعب فيصل فجر، متوسط ميدان المنتخب الوطني، ليس بسبب ضياعه ضربة جزاء، في آخر دقائق مباراة غامبيا، ولكن بسبب حركته مع المهاجم عبد الرزاق حمد الله.

وطلب حمد الله، المهاجم الجديد – القديم للمنتخب المغربي، من فيصل فجر منحه الكرة من أجل تسديد ضربة الجزاء، في الدقيقة 90 من المباراة، غير أن هذا الأخير رفض طلبه، مفضلا تسديدها بنفسه، قبل أن يضيعها برعونة، ويفوت على المنتخب فرصة تسجيل هدف التعادل.

وانتهت مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الغامبي، بهزيمته بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في إطار تحضيراتهما لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة في مصر.