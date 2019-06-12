الرملة: إصابة فتاة بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت فتاة بجريمة إطلاق نار، وقعت مساء اليوم، الأربعاء، في الرملة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان صدر عنها، إنها تلقت بلاغًا حول إصابة فتاة (17 عاما) إثر تعرضها لإطلاق النار.
ووصلت الفتاة بقواها الذاتية إلى مستشفى "أساف هروفيه" وهي مصابة بجروح وصفت بالمتوسطة، بحسب المعلومات المتوفرة.
وقالت الشرطة إنها وصلت إلى مكان الجريمة في حي الجواريش بالرملة، وشرعت بالتحقيق في الملابسات.
تفاصيل أوفى فور ورودها...
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