الاحتلال يُحكم حصاره البحري ويحظر الصيد في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحكم الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حصاره البحري وفرض طوقًا أمنيًا بحريًا على قطاع غزة، كما حظر الصيد، إثر تقليص مساحته تدريجيًا خلال الأسبوع الماضي، بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة التي تسببت باندلاع 8 حرائق في المناطق المحيطة بالقطاع.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صدر عنه "في أعقاب مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تقرر مساء اليوم، فرض طوق بحري على قطاع غزة، حتى إشعار آخر".
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