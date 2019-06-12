ترامب يعين المخضرم دونالد بوث مبعوثا للسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة رويترز الأربعاء 2019/6/12 11:19 مساء بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2019/6/12 11:19 مساء بتوقيت أبوظبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

اختارت الولايات المتحدة، الأربعاء، الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث مبعوثا لها إلى السودان في خضم جهود دولية للتوصل إلى انتقال ديمقراطي هناك. وعمل بوث الذي يملك خبرة موسعة في أفريقيا مبعوثا خاصا للولايات المتحدة للسودان وجنوب السودان خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ويزور وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون أفريقيا تيبور ناجي الخرطوم حاليا لتشجيع قادة المجلس العسكري والمعارضة المدنية على التوصل إلى حل للأزمة السياسية.

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