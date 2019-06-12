محمد بن زايد ووزير خارجية ألمانيا يبحثان استقرار المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، وهايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة.



واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقباله وزير خارجية ألمانيا بمقر إقامته في برلين، آخر التطورات والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتبادلا وجهات النظر حولها.



وجرى خلال اللقاء الذي حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسبل تعزيزها.

وأكد الجانبان أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام لدول المنطقة وشعوبها ومواصلة التنسيق والعمل المشترك بشأن العديد من القضايا والملفات على المستويين الإقليمي والدولي.

