الان تتابع أردوغان يقول إن بلاده اشترت بالفعل منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 49 دقيقة - 9:42 م, 12 يونيو 2019 م التعليقات: 0 متحديا الغضب الامريكي الخليج 365-متابعات قال الرئيس التركي رجب طيبأردوغان اليوم الأربعاء إن بلاده اشترت بالفعل منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا معبرا عن أمله في تسلمها خلال شهر يوليو المقبل.

وكان باتريك شاناهان القائم بعمل وزير الدفاع الأمريكي أشار قبل أيام إلى استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات إف-35 إذا لم تتراجع عن خططها لشراء المنظومة.

وخلال لقائه مع حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم، قال أردوغان إن بلاده ستحاسب أي أحد يستبعدها من برنامج المقاتلات.

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