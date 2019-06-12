شكرا لقرائتكم خبر عن ختام محاكمة انفصاليي كاتالونيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (مدريد)

اختتمت اليوم (الأربعاء) في إسبانيا، المحاكمة التاريخية لإثني عشر انفصالياً كاتالونياً لدورهم في محاولة انفصال إقليم كاتالونيا في عام 2017، بعد أربعة أشهر من جلسات استماع حظيت بتغطية إعلامية واسعة، وتتسم بحساسية سياسية فائقة.

ويبقى أمام القضاة أن يصوغوا قرارهم الذي ينتظر أن يصدر في الخريف في هذه القضية. وهو غير قابل للاستئناف.