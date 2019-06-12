الجارديان: 60% من اللحوم لن تكون من الحيوانات المذبوحة بحلول 2040

اليوم السابع
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن معظم اللحوم التى سيتناولها الناس بحلول 2040 لن تكون من الحيوانات المذبوحة، حيث يتوقع تقرير أن يتم زراعة 60% من اللحوم داخل أحواض، أو أن يتم استبدالها بمنتجات نباتية تبدو مثل اللحوم وتحمل نفس مذاقها.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير الذى أعدته شركة الاستشارات العالمية AT Kearney ، بناءً على مقابلات الخبراء، يسلط الضوء على الآثار البيئية السلبية لإنتاج اللحوم التقليدية والمخاوف التي يواجهها الناس بشأن رفاهية الحيوانات فى ظل الزراعة الصناعية.
يقول التقرير: "ينظر الكثيرون إلى...
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