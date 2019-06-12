عدم الزواج خلال الدراسة.. الصحة تعلن شروط القبول بمدارس التمريض

مصراوي
أعلنت وزارة الصحة، شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2019 / 2020.
وتشمل القواعد: مدة الدراسة 5 سنوات دراسية، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك، والحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسي 2018 / 2019، وأن يكون القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة، ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.
ومن المقرر أن تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25 - 30) طالبًا/طالبة.
كما تشمل الشروط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي حصل منها على شهادة...
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