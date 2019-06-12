ترامب: إيران تعلم جيدا ما عليها فعله لوقف العقوبات

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​إيران​ تعلم ما عليها فعله لوقف العقوبات المفروضة عليها".

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي في ​البيت الأبيض​ أنه "عندما أصبحت رئيسا أنهيت صفقة ​الاتفاق النووي​، والآن إيران في فوضى وتعاني العديد من المشكلات، ونحن نمنع تصديرهم للنفط والحديد".

ولفت الى أنه "هم يعرفون جيدا ما عليهم فعله ولكنهم لا يقومون به".

وأشار الى أنه "منذ إنهاء الصفقة لم تعد إيران كما كانت عليه، نأمل أن نتفق مع إيران. إذا توصلنا لاتفاق معهم فهذا أمر جيد، وإن لم نتوصل لاتفاق فهذا أمر جيد أيضا".