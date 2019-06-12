أردوغان: بلادنا ستتسلم منظومة إس 400 من روسيا الشهر المقبل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان "تركيا ستتسلم منظومة إس 400 من روسيا الشهر المقبل"، مضيفا:" أقول إننا حصلنا على منظومة S-400 واشتريناها بالفعل، ولا أقول إننا سوف نشتريتها، ومن حقنا الحصول على هذا النظام الدفاعي".وشدد اردوغان على ان "هناك حملة اقتصادية تقاد ضد تركيا، وسوف نقوم بإفشالها أيضاً".
وأمل أن "يتم حل مشكلة مقاتلات إف35 مع واشنطن قبل الاجتماع مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب نهاية الشهر الحالي".
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