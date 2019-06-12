ميقاتي عرض مع وفد "أميركان تاسك فورس" للعلاقات بين لبنان وأميركا

التقى النائب ​نجيب ميقاتي​، في مكتبه، وفدًا من منظمة "أميركان ​تاسك فورس​ فور ليبانون" برئاسة رئيس المنظمة ادوارد غبريال. وتمّ خلال اللقاء عرض الوضع في ​لبنان​ والعلاقات بين ​لبنان​ و​الولايات المتحدة الأميركية​، إضافة إلى الدور الّذي تقوم به المنظمة لدعم لبنان في المحافل الدولية.

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