خطار دعا إلى رفع جهوزية الدفاع المدني مع سيطرة الطقس الحار

عقد المدير العام للدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​ إجتماعا في مكتبه، بحضور جميع رؤساء المراكز الإقليمية، وصدر بيان عن المجتمعين ذكر ان "العميد خطار أعطى توجيهاته الصارمة خلال هذه المرحلة الدقيقة مع سيطرة ​الطقس​ الحار للبقاء بجهوزية تامة درءا للخطر وتأمينا للسلامة العامة".

وشدد على "أهمية الإنضباط والإلتزام بالتعليمات وإحترام النظام العام، إلتزاما بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا تجاه المجتمع والمواطنين والممتلكات".