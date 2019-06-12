عقد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار إجتماعا في مكتبه، بحضور جميع رؤساء المراكز الإقليمية، وصدر بيان عن المجتمعين ذكر ان "العميد خطار أعطى توجيهاته الصارمة خلال هذه المرحلة الدقيقة مع سيطرة الطقس الحار للبقاء بجهوزية تامة درءا للخطر وتأمينا للسلامة العامة".
وشدد على "أهمية الإنضباط والإلتزام بالتعليمات وإحترام النظام العام، إلتزاما بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا تجاه المجتمع والمواطنين والممتلكات".
كانت هذه تفاصيل خبر خطار دعا إلى رفع جهوزية الدفاع المدني مع سيطرة الطقس الحار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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