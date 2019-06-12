النشرة: إصابة مواطنتين بجروح ورضوض جراء حادث سير عند مستديرة صيدا

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن سقوط جريحتين في ​حادث سير​، اذ أصيبت المواطنة (نوال.ح) بكسور في قدميها وكتفها وبجروح، بعدما صدمها باص نوع "ميتسوبيشي" عند مستديرة الأميركان في صيدا، ولدى قيام صديقتها (كارمن.ع) باجتياز الطريق للاطمئنان عليها، صدمتها ​سيارة​ من نوع "جيلي" بيضاء اللون، مما أدى الى إصابتها برضوض وكسور.

وعلى الفور حضرت سيارات الإسعاف الى المكان ونقلت المصابتين الى مركز لبيب الطبي للمعالجة، فيما فتحت ​القوى الامنية​ تحقيقا بالحادث.