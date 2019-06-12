النشرة: إصابة مواطنتين بجروح ورضوض جراء حادث سير عند مستديرة صيدا

أفاد مراسل النشرة في صيدا عن سقوط جريحتين في حادث سير، اذ أصيبت المواطنة (نوال.ح) بكسور في قدميها وكتفها وبجروح، بعدما صدمها باص نوع "ميتسوبيشي" عند مستديرة الأميركان في صيدا، ولدى قيام صديقتها (كارمن.ع) باجتياز الطريق للاطمئنان عليها، صدمتها سيارة من نوع "جيلي" بيضاء اللون، مما أدى الى إصابتها برضوض وكسور.
وعلى الفور حضرت سيارات الإسعاف الى المكان ونقلت المصابتين الى مركز لبيب الطبي للمعالجة، فيما فتحت القوى الامنية تحقيقا بالحادث.
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