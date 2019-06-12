علق وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​ في تصريح له على ​الامتحانات الرسمية​ قائلا:" يبدو ان نزاهة الامتحانات الرسمية أزعجت الكثيرين ممن تعودوا الإفساد فيها لذا نرى حملات التخوين الدنيئه ضد وزير التربية ​اكرم شهيب​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابو فاعور: نزاهة الامتحانات ازعجت الكثيرين لذلك نرى الحملات ضد شهيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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