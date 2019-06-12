جنبلاط استنكر قصف مطار أبها: إستقرار السعودية حاجة حيوية للمنطقة

استنكر رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ "قصف مطار أبها في ​السعودية​"، معتبرا ان "إستقرار السعودية هو حاجة حيوية للمنطقة العربية بأكملها التي تحتاج في هذه الظروف إلى المزيد من ​الأمن​".

وفي تصريح له راى جنبلاط أن "التعرض المتكرر لسيادة السعودية وأمنها أمر مرفوض ومدان بكل المعايير. وإنني، إذ أتطلع لوقف الإعتداءات على أراضي السعودية أتمنى للجرحى الشفاء العاجل".