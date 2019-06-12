جنبلاط استنكر قصف مطار أبها: إستقرار السعودية حاجة حيوية للمنطقة

استنكر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط "قصف مطار أبها في السعودية"، معتبرا ان "إستقرار السعودية هو حاجة حيوية للمنطقة العربية بأكملها التي تحتاج في هذه الظروف إلى المزيد من الأمن".
وفي تصريح له راى جنبلاط أن "التعرض المتكرر لسيادة السعودية وأمنها أمر مرفوض ومدان بكل المعايير. وإنني، إذ أتطلع لوقف الإعتداءات على أراضي السعودية أتمنى للجرحى الشفاء العاجل".
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