الطقس غدا غائم إجمالاً وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا متقلبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط للايام المقبلة". ​الطقس​ المتوقع في لبنان: الخميس: غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي ب​درجات الحرارة​ يتوقع ​تساقط امطار​ محلية خفيفة. الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول خلال النهار الى غائم مع تساقط ​أمطار​ متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واحتمال حدوث برق ورعد . السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية.

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