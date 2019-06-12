إيران تحقق في الحفلات المختلطة بالسفارات الأجنبية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أمر رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، بفتح تحقيق، فيما وصف بـ"حفلات مختلطة" في السفارات الأجنبية في العاصمة طهران.

ويطلق في إيران مصطلح الحفلات المختلطة على تلك التي تجمع النساء والرجال معا، وجاء تحرك لاريجاني، بعدما قام 9 أعضاء في البرلمان بتقديم طلبا لمسائلة عدد من الوزراء، بينهم وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، لتقديم تفاصيل حول الحفلات المختلطة التي قالوا إن سفراء حضروها، بحسب "سكاي نيوز".

وقال النائب، علي رضا سلامي، في كلمة بالبرلمان :" في بلدنا، سفارة نظمت حفلا مختلطا للجنسين، وحضرها من يسمون بالفنانين، وقدمت فيها المشروبات الكحولية. هذا أمر لا يصدق"، ووجه اتهام إلى السفارة البريطانية في طهران بتنظيم مثل تلك الحفلات.

وفي مايو الماضي، كان احتج سياسيون إيرانيون، على حفلات الإفطار الرمضاني التي تنظمها السفارة البريطانية، واستدعى هذا الأمر ردا من السفير، روب ماكاير، إذ استغرب الانتقادات، علما أن الدبلوماسيين في كل العام بمن فهيم الإيرانيون ينظمون مثل هذ الحفلات.

وكانت زعمت الوكالة أن الأمن تلقى بلاغات بشأن وجود حفلات عدة في سفارات أجنبية، قدم فيها "الكحول والمخدرات"، وقالت وكالة "تسنيم" المحسوبة على الحرس الثوري الإيراني مطلع يونيو الجاري، أن الأمن احتجز دبلوماسيين بريطاني وهولندي "لأنهما شاركا في حفل مختلط بطهران "، قبل أن يتم إطلاق سراحهما.

Advertisements

تصفح بالصور: حضور قوي للمرأة الإيرانية في ملاعب المونديال

واعتقال الدبلوماسيين أمر غير جديد في إيران، إذ أوقف السفير الياباني لدى طهران عام 2016، لفترة وجيزة، بعد مداهمة حفلة مختلطة، الأمر الذي دفع طوكيو إلى تقديم احتجاجا دبلوماسي، وبحسب القانون الإيراني، لا يمكن للرجال والنساء غير المرتبطين أن يحضروا معا حفلات، ويتعين على الرجال والنساء أن يكونوا في غرف أو مناطق منفصلة.

وبحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فإن السفارات تعتبر امتدادا لتراب الوطن الأم، مما يعني أن الدولة المضيفة لا يمكنها أن تدخل أو تنفذ قوانينها داخل أسوار المباني الدبلوماسية، ولدى إيران سجل طويل في انتهاك بنود هذه المعاهدة التي وقعت في ستينيات القرن الماضي، إذ اقتحمت السفارة الأمريكية عام 1979 والسفارة السعودية في 2016.

وفي المقابل، تستغل طهران بعثاتها الدبلوماسية في الخارج من أجل تنفيذ مخططات إرهاب واغتيال، كما حدث في أوروبا، حيث أعلن في 2018 إحباط مؤامرة إرهابية كانت تستهدف تجمعا للمعارضة الإيرانية في باريس، وتورط فيها دبلوماسيون إيرانيون.