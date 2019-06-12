مطالب بمحاكمة نظام قطر بسبب جرائم الاختفاء القسري ضد مصريين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

طالب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، المجتمع الدولي سرعة التحرك لمحاكمة النظام القطري، ممثلا في تميم بن حمد وعصابته الإجرامية، بعد ارتكابه للعديد من الجرائم الارهابية داخل عدد من الدول العربية، ثم اتجاهه إلى ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ليس فقط ضد القطريين بل أيضا ضد العمالة الوافدة، لتطول اثنين من المصريين، وتفجر هذه القضية جدلا واسعا، في الوقت الذى بدأ تنظيم الحمدين يحدث تغييرات في سياساته الخارجية بسبب الحوار الإيراني الأمريكي.

وقال المسعود في بيان عنه اليوم، إنّ حكومة قطر اعتقلت مصريين اثنين قبل نحو 7 أشهر، وهم الآن رهن الاعتقال دون توجيه أي تهمة، مطالبا بالإفراج الفوري عنهما، مؤكدا أنّ حكومة تميم تنازلت عن سيادتها ووطنيتها وكرامتها وعروبتها لصالح الحماية الصهيونية.

وأكد النائب أنّ تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري بقطر، يمثل انتهاك للمعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أنّه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، ما يتطلب الإفراج عنهما فورا.

وأدان المسعود بشدة هذه التصرفات السلطات القطرية من اعتقال مواطنين مصريين، وهما وليد عب العزيز وعلي محمد سالم، قبل نحو 7 أشهر، دون تُهم أو حتى اطلاع ذويهم على أي تفاصيل تفيد بظروف أو أسباب احتجازهم، ومنعتهم من التواصل معهم، واصفا هذه التصرفات بـ"الصبيانية"، متسائلا: "أين منظمات ودكاكين حقوق الإنسان المشبوهة، وفي مقدمتها منظمة هيومن رايتس ووتش المشبوهة والمأجورة؟".