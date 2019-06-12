مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودى عمل إرهابى جبان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس بشدة استهداف ميليشيات الحوثى فى اليمن لمطار أبها الدولى جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف اليوم، مما أسفر عن إصابة 26 شخصا من جنسيات مختلفة واصفا هذا الحادث بأنه عمل إرهابى جبان.
وطالب "على"، فى بيان له أصدره اليوم جميع الدول العربية اتخاذ المواقف الإيجابية والشجاعة باتخاذ قرار عربى موحد بتشكيل قوة عسكرية عربية موحدة لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى طرحها منذ عدة سنوات، مؤكدا أن تنفيذ هذه المبادرة سيكفل القضاء نهائيا على جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية وفى مقدمتها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة الإرهابيين إضافة إلى إن تنفيذ هذه المبادرة سيقضى على إطماع إيران فى منطقة الخليج وسيحافظ على الأمن القومى العربى والخليجى.
وأعرب الدكتور عبد الرحيم على عن أمله فى أن يمن الله بالشفاء على جميع المصابين، مؤكدا أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولى بالعمل على التصدى لكافة الأعمال الإرهابية التى من شأنها زعزعة الاستقرار فى المنطقة وفى العالم كله بعد أن باتت ظاهرة الإرهاب الأسود تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين .
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