تحضيرا لموازين.. رسائل نجوم عرب إلى جماهيرهم في المغرب

يشارك عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي في الدورة المقبلة من مهرجان موازين إيقاعات العالم، منهم من وجه رسائل إلى الجمهور المغربي قبل حلول مواعيد سهراتهم على منصة “النهضة” الخاصة بالموسيقى العربية.

ووجهت الفنانة كارول سماحة، التي تفتح سهرات موازين، يوم 21 يونيو الحالي، رسالة إلى جمهورها في المغرب، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، وقالت: “مرحبا لكل الذين يحبونني واشتاقوا لي بالمغرب، أنا بدوري اشتقت لكم كثيرا، وأحب أن أقول لكم إني سأكون بأول ليلة من مهرجان موازين”.

ونشر الفنان الإماراتي حسين الجاسمي، على “فايسبوك”، رسالة تخص سهرته الختامية لمهرجان موازين، وكتب: “موعدنا متجدد بإذن الله ولوحتنا ألوانها الحب، والفرح، والسعادة سنرسمها معا، في منصة النهضة في ختام حفلات مهرجان موازين 2019، يوم السبت 29 يونيو”.

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بدورها أعلنت الفنانة اللبنانية، مريام فارس، أنها حضرت مفاجآت كثيرة لجمهورها، الذي تلتقيه، يوم 23 يونيو الحالي، في مهرجان موازين متوقعة أن يكون حفلها “سهرة من العمر”.

وكتبت فارس على حسابها في “أنستغرام”: “سأكون واقفة على خشبة أكبر مهرجان بالوطن العربي موازين، متشوقة كثيرا لهذه اللحظة للقاء أجمل جمهور من أجل أن يمنحني الحماس، الذي تعودت عليه في كل مرة أقف فيها على خشبة المسرح، كونوا أكيدين أنني حضرت مفاجآت كثيرة، وسنقضي مع بعض سهرة من العمر”.

وسبق أن شارك الفنانون المذكورون في دورات سابقة من مهرجان موازين، أكبر الأحداث الفنية في الوطن العربي، والقارة الإفريقية، قبل أن يعودوا مرة أخرى للقاء الجمهور المغربي في الدورة 18 من المهرجان نفسه، والممتدة من 21 إلى غاية 29 يونيو.