البيضاء.. رصاصة في الأطراف السفلى لتوقيف “سارق” هاجم الشرطة

اضطرت دورية للدراجين تابعة لمنطقة أمن الفداء درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الأربعاء، لاستخدام سلاحها الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك بعدما أبدى مقاومة عنيفة وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد ضبطت المشتبه فيه متلبسا بتعريض سيدة للسرقة بالخطف بالقرب من أحد الأسواق الشعبية، وعند محاولة توقيفه أبدى مقاومة عنيفة باستخدام السلاح الأبيض، وهو ما اضطر عناصر الدورية الأمنية إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين في الهواء، قبل أن تصوب رصاصتين صوب الأطراف السفلى للمشتبه فيه، بعدما أصر على مقاومة عناصر الشرطة وتعريض حياتهم للخطر.
وقد أسفر هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي، حسب المصدر ذاته، عن تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه، وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء، فضلا عن تفادي تعريض الضحية لأي عمل إجرامي.
وأشارت المديرية العامة إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
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