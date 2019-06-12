العدل والإحسان تُعلن تشميع أربعة بيوت جديدة لأعضائها – صور

بعد حديثها عن تشميع 14 بيتا لأعضائها خلال السنوات الأخيرة الماضية، أعلنت جماعة العدل والإحسان، اليوم الأربعاء، عن تشميع 4 بيوت جديدة لها، في كل من مدن مراكش وتطوان والمضيق.

وقالت الجماعة، إن السلطات أقدمت صباح اليوم على اقتحام وتشميع 4 بيوت لأعضاءها، موجهة اتهامات بخرق القانون المغربي والمواثيق الدولية والتشريعات المختلفة.

Advertisements

وتقول الجماعة إن التشميع اليوم شمل بيتي كل من محسن الدگني، وعبد الحميد المثني بتطوان، وبيت حسن مستيتيف بالمضيق، وبيت إدريس شعاري بمراكش، وخُتمت مداخل البيوت الأربعة بالشمع الأحمر، دون تقديم أي حكم قضائي يقضي بذلك.

وتشير الجماعة إلى أنه بعد خطوة اليوم، فإن هذه البيوت المقفلة تنضاف 14 بيتا شمعوا سابقا، أربعة منها في الشرق، بينهم بيت الأمين العام للجماعة بوجدة محمد عبادي.



يشار إلى أن السلطات سبق لها أن بررت تشميع بيوت لأعضاء في جماعة العدل والاحسان بحجة تحويلها إلى بيوت عبادة دون سند قانوني، مستندة في ذلك على صور مأخوذة من داخل البيوت، فيما تتشبث الجماعة برواية أن البيوت سكنية وخاصة بملاكها الذي ينتمون للجماعة.