تحضيرات “كان” 2019.. المنتخب المغربي ينهي الشوط الأول منهزما أمام غامبيا

يتخلف المنتخب المغربي، بهدف دون رد، أمام ضيفه الغامبي، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بملعب “مراكش” الكبير، في إطار تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، القادمة في مصر.

وكما كان منتظرا، دخل المنتخب المغربي ضاغطا منذ البداية، في محاولة لفرض أسلوب لعبه على المنتخب الغامبي، وهو الأمر الذي جعله يخلق العديد من الفرص الخطيرة، خاصة بواسطة سفيان بوفال، وخالد بوطيب، غير أن هذا الأخير أضاع عددا من الفرص الخطيرة.

وعلى عكس مجرى اللعب، وبالضبط في الدقيقة 27، سيتمكن المنتخب الغامبي من تسجيل هدف التقدم، مستغلا خطأ مزدوج بين المهدي بنعطية وامبارك بوصوفة، بواسطة اللاعب موسى بارو.

بعد هذا الهدف، تراجع إيقاع المباراة بشكل ملحوظ، على الرغم من المحاولات المتكررة للعناصر الوطنية من أجل التعديل، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الضيف بهدف دون رد.