فيديو: يونس الميموني
أكد إلياس لزعر، رئيس مركز الثانوية التأهيلية، وادي الذهب في أصيلة، أن ثاني أيام امتحانات الباكالوريا لعام 2019، مرت في أجواء عادية، ابتداء من التحاق المراقبين في المركز، وسحب المحفظات الكبرى بحضور تلميذتين إلى غاية التحاق المترشحات، والمترشحين بأقسامهم، وأعضاء الكتابة، والأستاذ المداوم.
وكشف لزعر في تصريح لـ”اليوم 24″ أن الطاقم التربوي المشرف على المراقبة، حرص على أن يمر الامتحان في ظروف جيدة، مشيرا إلى أن الثانوية لم تسجل أي حالة غش.
وأضاف المتحدث ذاته أن الفضل في ذلك يعود إلى الدورات التحسيسية، التي قامت بها الأطر الإدارية لفائدة التلاميذ، قبل اجتياز الامتحان، ضد استعمال الهواتف المحمولة في الغش.
وأبرز التلاميذ، أنهم واجهوا صعوبات في الإجابة عن مادة الرياضيات، مؤكدين أن بعض أقسام المركز شهدت حالات غش، ساهم فيها المراقبون، فيما صرح آخرون أن الامتحان كان في متناول الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر “اليوم24” ينقل أجواء اليوم الثاني من امتحانات الباكالوريا.. المترشحون: الأمور في المتناول – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.