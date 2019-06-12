“اليوم24” ينقل أجواء اليوم الثاني من امتحانات الباكالوريا.. المترشحون: الأمور في المتناول – فيديو

فيديو: يونس الميموني

أكد إلياس لزعر، رئيس مركز الثانوية التأهيلية، وادي الذهب في أصيلة، أن ثاني أيام امتحانات الباكالوريا لعام 2019، مرت في أجواء عادية، ابتداء من التحاق المراقبين في المركز، وسحب المحفظات الكبرى بحضور تلميذتين إلى غاية التحاق المترشحات، والمترشحين بأقسامهم، وأعضاء الكتابة، والأستاذ المداوم.

وكشف لزعر في تصريح لـ”اليوم 24″ أن الطاقم التربوي المشرف على المراقبة، حرص على أن يمر الامتحان في ظروف جيدة، مشيرا إلى أن الثانوية لم تسجل أي حالة غش.

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وأضاف المتحدث ذاته أن الفضل في ذلك يعود إلى الدورات التحسيسية، التي قامت بها الأطر الإدارية لفائدة التلاميذ، قبل اجتياز الامتحان، ضد استعمال الهواتف المحمولة في الغش.

وأبرز التلاميذ، أنهم واجهوا صعوبات في الإجابة عن مادة الرياضيات، مؤكدين أن بعض أقسام المركز شهدت حالات غش، ساهم فيها المراقبون، فيما صرح آخرون أن الامتحان كان في متناول الجميع.