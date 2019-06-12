مانشستر يونايتد يحدد سعر لاعبه بوغبا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حدد قيمة نجمه الفرنسي، بول بوغبا، مقابل الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور"، فإن مانشستر يونايتد لن يتخلى عن خدمات بوغبا بأقل من 170 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، مستعد لتقديم 150 مليون دولار لضم بول بوغبا.

ويعتبر بول بوغبا أحد أفراد القوام الأساسي في ملعب أولد ترافورد، حيث انضم للشياطين الحمر قادمًا من يوفنتوس في صيف عام 2016.

ويعتبر بوغبا، الهدف الأساسي لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، كما أن اللاعب لديه نفس الرغبة، لكن خروجه من قلعة أولد ترافورد لن يكون سهلًا على الإطلاق.