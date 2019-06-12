المدرب سبع: هـ. كفر كنا سينافس على بطاقة الصعود للممتازة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جددت إدارة هبوعيل كفر كنا ثقتها بالمدرب أحمد سبع من أجل قيادة الفريق بالموسم الكروي المقبل، بعد مساهمته في احتلال مركز متقدم بالدرجة الأولى المنطقة الشمالية الموسم المنقضي.

ويهدف الفريق الكناوي الموسم المقبل للمنافسة على بطاقة الصعود إلى مستوى الدرجة الممتازة.

وبهذا الصدد، قال المدرب أحمد سبع في حديث لـ"عرب 48"، إنني "سعيد بالاستمرار مع فريق هبوعيل كفر كنا، وأنا أثمن عاليا الثقة التي منحتني إياها إدارة الفريق وكلي أمل بأن أكون عند حسن ظن الجميع".

Advertisements

وأضاف أنه "تلقيت عروضا عديدة من مختلف فرق الدرجة الأولى، إلا أنني فضلت بالأخير الاستمرار مع هبوعيل كفر كنا الذي أعتبره بمثابة بيت بالنسبة لي".

وأشار إلى أن "هدف الفريق في الموسم المقبل هو المنافسة على بطاقة الصعود إلى مستوى الدرجة الممتازة، وأنا على ثقة بأن هبوعيل كفر كنا سيكون فريق قمة بكل معنى الكلمة".

وختم سبع بالقول إنني "سأعتمد على خدمات اللاعبين الذين لعبوا بصفوف الفريق الموسم الماضي، بالإضافة إلى جلب 4 لاعبي تعزيز آخرين من أجل مساعدتنا في تحقيق هدفنا بالصعود إلى مستوى الدرجة الممتازة".