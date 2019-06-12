مؤسسة حقوقية تدعو لموقف دولي حازم ضد إرهاب الحوثي

جانب من الخسائر التي خلفها الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها

طالبت مؤسسة حقوقية، الأربعاء، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم وصارم ضد إرهاب الحوثي المدعوم من إيران.

وأكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن العمل الإجرامي الذي قامت به مليشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية "جريمة حرب" مدعومة من إيران.

وقال أيمن عقيل، رئيس المؤسسة، في بيان، إن إعلان الحوثيين عبر وسائلها الإعلامية عن كامل مسؤوليتها عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ من نوع "كروز" يعُد اعترافا صريحا باستهداف المدنيين، الأمر الذي قد يرقى إلى جريمة حرب، مطالباً بحماية خاصة بموجب القانون الدولي والإنساني.

ودعا عقيل المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب السعودية ضد هذا العمل الإرهابي، والتضامن الكامل مع المملكة في حربها ضد الإرهاب ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وتعزيز الجهود الرامية للقضاء على أعمال العنف وترسيخ قواعد السلام في المنطقة.

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وشدد عقيل على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران ودعمها الواضح للجماعات والمليشيات الإرهابية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.





وأكد رئيس مؤسسة ماعت أن هذه العملية الإرهابية عبارة عن تصعيد خطير من مليشيا إرهابية تستخدم السلاح الإيراني في ضرب المدنيين وترويع الآمنين، مطالبا بضرورة التصدي للخطر الإيراني تجاه دولة السعودية عبر ذراعها الإرهابية "الحوثيين".

وفي وقت لاحق، الأربعاء، أعلن التحالف العربي في اليمن إصابة 26 شخصا جراء سقوط مقذوف حوثي في هجوم إرهابي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن مقذوفا معاديا (حوثيا) سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان.