المدن الذكية مستقبل العلاقات الألمانية الإماراتية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلال اجتماع اللجنة الإماراتية الألمانية في برلين، اتفقت كل من دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية على زيادة التعاون المشترك بينهما والاستثمار في مجال بناء المدن الذكية، حيث تحتل دولة الإمارات المركز الـ14 لمؤشر المدن الذكية عالميا.

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