السودان يستدعي سفير بريطانيا احتجاجا على تصريحات له

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، عرفان صديق السفير البريطاني في الخرطوم، وذلك احتجاجا على تصريحات له بشأن الأحداث السياسية الأخيرة في البلاد.
وكان السفير البريطاني في الخرطوم أصدر تصريحات تعقيبا على تطورات الأحداث في السودان، جاءت بمثابة تدخل في الشأن الداخلي، وهو ما تم رفضه من السلطات السودانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية لوكالة (سونا) إن الوزارة تحتج على التغريدات المتكررة للسفير والتي تتعارض مع "الأعراف الدبلوماسية الراسخة".
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