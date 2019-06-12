أوروبا: الهجوم على مطار أبها يقوض العملية السياسية باليمن

وصف الاتحاد الأوروبي الهجوم الذي استهدف مطار أبها جنوب السعودية، الأربعاء، وأدى إلى إصابة 26 من المدنيين بأنه "استفزازي".

وأصدر الاتحاد بيانا، الأربعاء، جاء فيه: "إن هذا العمل الذي نفذته مليشيا الحوثي يهدد الأمن الإقليمي، لأن مثل هذه الأعمال تقوض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن".

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وكرر الاتحاد الأوروبي التعبير عن دعمه الكامل لعمل المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن جريفيث لضمان تنفيذ اتفاقية الحديدة، وتشجيع العملية السياسية، مؤكدا أن الاتفاق السياسي وحده كفيل بوضع حد للصراع في اليمن.

ودأب الاتحاد الأوروبي على مناشدة أطراف في اليمن العمل على نبذ العنف والانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ولكن مليشيا الحوثي دائما تتراجع عن وعودها، وتتسبب في إفشال الحلول السلمية.

واستهدفت مليشيا الحوثي، الأربعاء، بمقذوف مطار أبها السعودي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية)، وطفلان سعوديان.

واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها "جريمة حرب"، وتأكيدا جديدا على الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية.