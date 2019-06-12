"نيوزويك": نظام طهران ينشر ثقافة التجسس بين الشعب الإيراني

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هدير عادلالأربعاء 2019/6/12 09:29 مساء بتوقيت أبوظبي
حكومة إيران تشجع الشعب على التجسس
كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية النقاب عن اتباع إيران استراتيجية جديدة تسعى من خلالها نشر ثقافة التجسس بين أفراد الشعب الإيراني، وهو ما اعتبره خبراء يثير الانقسامات ويفتح الباب للسلوكيات التعسفية ويخلق مناخا من الخوف والترهيب.
وقالت المجلة، في تقرير نشرته، الأربعاء، إن الجهاز القضائي في إيران أنشأ نظامًا للرسائل النصية يتيح للإيرانيين الإبلاغ عن أفعال الآخرين التي تعد مخالفة للقانون مثل خلع الحجاب، أو نشر رسائل غير لائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن حكومة نظام طهران تشجع الشعب الإيراني حاليا على تجنب خوض جدالات مع الآخرين عن قواعد السلوك، وبدلا من ذلك يتم التسجيل لهم، والإبلاغ عن المخالفات عن طريق شكوى رسمية.
ونقلت المجلة عن خبراء قولهم إن "الحكومة الإيرانية تشجع الشعب للتجسس على بعضه لتنفيذ القواعد العامة لسلوكها المتشدد".
وأوضح أميد معماريان نائب مدير مركز حقوق الإنسان في إيران أن "من دواعي القلق العميق رؤية مسؤولين يشجعون على تجسس الإيرانيين بعضهم البعض، والمتشددون يحاولون نشر المشكلات بين الإيرانيين بعضهم البعض، وإثارة الانقسامات وفتح الباب للسلوكيات التعسفية"، لافتًا إلى أنه: "في حال بقاء الوضع هكذا فإنه سيخلق مناخا من الخوف والترهيب أكبر من الوضع الآن".
وأشار إيرانيون إلى أن الحكومة أطلقت الخدمة الجديدة، ردًا على تغريدة لسيدة طردها سائق السيارة بعدما خلعت حجابها، حيث توجد في إيران خدمة تشبه "أوبر" تسمى "سناب".
وبعد الزخم الذي حصلت عليه تغريدة السيدة الإيرانية، استضافت إحدى المحطات التلفزيونية الحكومية الإيرانية السائق للظهور عبر شاشتها، وحصل على إشادات كبيرة بسبب فعلته، وأجبرت السيدة على الاعتذار عن تغريدتها.
وقالت ريحان ترافاتي، مصورة إيرانية: "أمر فظيع، كأنه لم تكفنا العقوبات خلال العام الماضي، والخوف من الحرب، والمآسي التي يتعين علينا التعامل معها يوميًا.. ويقضون على الخصوصية.. لم تكن لدينا خصوصية أبدا، حتى داخل منازلنا وسياراتنا.. والآن يحاولون جعل كل شيء أكثر سوءا".
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