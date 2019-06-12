الرئيس الأمريكي: النظام الإيراني أثار الرعب في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن ممارسات النظام الإيراني أثارت الرعب في العالم. وفرضت واشنطن خلال الأشهر الستة الأخيرة عقوبات على إيران، بهدف ردعها عن ممارساتها الإرهابية في الشرق الأوسط. ونشر البنتاجون قوات إضافية وطائرات وقاذفات حربية بالشرق الأوسط، للرد على إيران حال تهديدها للمصالح الأمريكية في المنطقة. واتهمت أمريكا إيران بالوقوف وراء هجمات إرهابية استهدفت مناطق داخل السعودية وسفن كانت تبحر بالقرب من المياة الإقليمية لدولة الإمارات. وحذرت واشنطن إيران من القيام بأي أفعال تدفعها إلى رد قاسٍ عليها، مشيرة إلى أنها حصلت على معلومات استخباراتية تؤكد نية إيران استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.

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