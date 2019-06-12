ولي عهد أبوظبي: نتطلع إلى تقوية العلاقات مع ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، عن تطلعه إلى تقوية العلاقات الثنائية ومد جسور التعاون بين دولة الإمارات وألمانيا.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، "نحتفل اليوم بمرور 15 سنة على توقيع اتفاقية استراتيجية بين الإمارات وألمانيا".

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال زيارة لبرلين، وعقد الجانبان جلسة مباحثات قصيرة حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وتُعَد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السادسة له إلى ألمانيا؛ حيث زارها في أعوام 2006 و2009 و2012 و2014 و2016، فيما زارت ميركل الإمارات 3 مرات في أعوام 2007 و2010 و2017.

وأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في آخر زيارة إلى ألمانيا، مايو/أيار 2016، مباحثات مع ميركل تضمنت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها، بما يخدم مصالحهما المشتركة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتنموية والتعليمية