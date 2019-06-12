مقتل 30 شخصا في هجوم لبوكو حرام بالكاميرون

قال مسؤول محلي بالكاميرون إن نحو 30 شخصا، بينهم 16 من جنود الكاميرون، قتلوا في هجوم‭ ‬نفذته جماعة بوكو حرام الإرهابية الأحد على جزيرة صغيرة في منطقة نائية بشمال الكاميرون.

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وأكد مصدر عسكري سقوط هذا العدد من القتلى في منطقة داراك، ما يمثل إحدى أكثر هجمات بوكو حرام دموية في الكاميرون منذ سنوات.

وتنشط جماعة بوكو حرام الإرهابية داخل دول غرب أفريقيا منذ سنوات، وتنفذ عمليات إرهابية أسقطت مئات القتلى والمصابين.

وتكافح قوات أمن الدول التي تستهدفها بوكو حرام لصد هجماتها، وتش القوات الجوية الأمريكية بين الحين والآخر غارات عنيفة للحد من قدراتها العسكرية.