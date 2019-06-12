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مقتل نحو 30 في هجوم لجماعة بوكو حرام بمنطقة نائية في شمال الكاميرون

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال المسؤول المحلي علي رامات لرويترز إن نحو 30 شخصا، بينهم 16 من جنود الكاميرون، قتلوا في هجوم‭ ‬نفذته جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة يوم الأحد على جزيرة صغيرة في منطقة نائية بشمال الكاميرون.

وأكد مصدر عسكري سقوط هذا العدد من القتلى في منطقة داراك، مما يمثل أحد أكثر هجمات بوكو حرام دموية في الكاميرون منذ سنوات.

 

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