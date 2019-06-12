قال المسؤول المحلي علي رامات لرويترز إن نحو 30 شخصا، بينهم 16 من جنود الكاميرون، قتلوا في هجوم نفذته جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة يوم الأحد على جزيرة صغيرة في منطقة نائية بشمال الكاميرون.
وأكد مصدر عسكري سقوط هذا العدد من القتلى في منطقة داراك، مما يمثل أحد أكثر هجمات بوكو حرام دموية في الكاميرون منذ سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل نحو 30 في هجوم لجماعة بوكو حرام بمنطقة نائية في شمال الكاميرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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